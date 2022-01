Corona-​Maßnahmen: Regeln der Alarmstufe II gelten weiter

Foto: tv

Dienstag, 11. Januar 2022

Thorsten Vaas

Trotz des kurzfristigen Rückgangs Intensivbettenbelegung unter 450 im Land bleiben die Regeln der Alarmstufe II in Kraft. Ministerpräsident Winfried Kretschmann geht davon aus, dass wieder mehr Menschen ins Krankenhaus kommen. „Der Blick in andere Bundesländer zeigt, dass sich Omikron in Deutschland rasant verbreitet und die Infektionszahlen explosionsartig in die Höhe schießen“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Wie stark dieser Anstieg sein werde, lasse sich momentan noch nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die Krankheitsverläufe schienen bei Omikron etwas milder als bei Delta zu sein, aber für Nichtgeimpfte schätze das Robert-​Koch-​Institut die Gefahr einer Erkrankung als sehr hoch ein. „Erschwerend kommt noch hinzu, dass gleichzeitig durch vermehrte Ansteckungen auch mehr Personal in den Krankenhäusern und der kritischen Infrastruktur fehlen wird“, so Kretschmann weiter. „Daher wäre es fahrlässig, jetzt bei wieder steigenden Inzidenzen, die Regelungen zu lockern.“