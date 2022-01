Heubach: Autofahrer prallt gegen Hauswand und stirbt

Der Mann war nach Polizeiangaben kurz vor 9 Uhr bergabwärts auf der Torstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Helmut-​Hörmann-​Straße prallte er ungebremst gegen eine Hauswand, so dass diese durchbrochen wurde. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs– und Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. „Derzeit erscheint eine medizinische Ursache, die zum Unfall führte, für sehr wahrscheinlich“, schreibt die Polizei. An der Unfallstelle war neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr Heubach mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz, welche unter anderem das ausgelaufene Motorenöl binden mussten.