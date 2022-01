Zu Gast bei Winfried Kretschmann: Sternsinger bringen den Segen

Foto: Staatsministerium Baden-​Württemberg

Eine kleine Delegation der Sternsinger St. Maria Wetzgau-​Rehnenhof wurde am Montag zum Sternsingerbesuch des Landes Baden-​Württemberg eingeladen. Ein besonderer Ausflug für die jungen Ministranten.

Dienstag, 11. Januar 2022

Nicole Beuther

38 Sekunden Lesedauer







Von diesem ganz besonderen Tag für die Sternsinger berichtet die RZ in der Dienstagausgabe.



Es ist Montagmorgen als sich fünf Sternsinger aus Wetzgau-​Rehnenhof heimlich auf den Weg in die Landeshauptstadt machen. Noch niemand in der Gemeinde oder auch in Schwäbisch Gmünd weiß etwas von dem Ausflug nach Stuttgart. Mit dabei haben sie Weihrauch, goldene Kronen und prächtige Gewänder. Das Ziel ist die Villa Reitzenstein, Dienstsitz der Landesregierung von Baden-​Württemberg.Nicht ein Stern führte die Heiligen Drei Könige dort hin, sondern die offizielle Einladung des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Und das wurde bis zur letzten Sekunde geheim gehalten, der Besuch stand durch die Corona-​Pandemie auf der Kippe. Durch ein strenges Hygiene-​Konzept und 2G+ Regelung konnte der Empfang vor der Villa Reitzenstein schließlich stattfinden – zur Freude der Jugendlichen aus Wetzgau-​Rehnenhof.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



139 Aufrufe

154 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen