Fraueninitiative Gmünd will nach versuchter Vergewaltigung ein Zeichen setzen

Foto: nb

Nach einer versuchten Vergewaltigung in der Josefstraße will die Fraueninitiative Gmünd ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen. Bei der Aktion, zu der die Initiative auf Facebook aufruft, sollen am Freitag, 14. Januar, um 18 Uhr an der Josefstraße bei der Waldstetter Brücke Kerzen abgestellt werden.

Mittwoch, 12. Januar 2022

Nicole Beuther

58 Sekunden Lesedauer



„Zeigen wir uns solidarisch und lassen wir nicht zu, dass öffentliche Angsträume entstehen“, heißt es im Facebook-​Aufruf der Fraueninitiative. Die Tat in der Josefstraße passierte am Freitag, 7. Januar. Zwei Männer hatten eine 20-​jährige Frau in der Josefstraße überfallen und geschlagen. Während der eine Täter die junge Frau festhielt und versuchte, ihre Jacke auszuziehen, fasste der zweite Täter der Frau an die Brust und Hüfte. Mehrfach wurde ihr ins Gesicht geschlagen, sie ging zu Boden, die Täter versuchten dann laut Polizei erneut, sie zu entkleiden. Die Frau wehrte sich, die Männer flüchteten Richtung Uferstraße. Laut Polizeibericht werden die Täter wie folgt beschrieben: Der erste Täter war 25 bis 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, muskulös, hatte einen 3-​Tage-​Bart und dunkle kurze Haare. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Der zweite Täter war etwa 185 cm groß, hatte eine etwas festere Statur und ebenfalls dunkle kurze Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke ohne Kapuze und einer dunklen Hose. Zeugen– oder Täterhinweise nimmt das Kriminalkommissariat Aalen unter 0 73 61/​58 00 entgegen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



217 Aufrufe

235 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen