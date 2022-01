Schorndorf: Feuerwehreinsatz an Realschule

Mit einem großen Aufgebot ist die Schorndorfer Feuerwehr zu einem Brand am frühen Donnerstagmorgen ausgerückt. Einsatzort war die Realschule.

Donnerstag, 13. Januar 2022

Kurz vor 2.30 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Gottlieb-​Daimler-​Realschule im Rehhaldenweg aus. Mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr an und stellte letztlich in einem Putzraum im zweiten Obergeschoss einen Schwelbrand fest. „Dieser wurde vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Akku ausgelöst“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

