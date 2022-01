Mercedes in Böbingen entwendet

Symbolbild

In der Nacht zu Freitag wurde in der Böbinger Schwarzhornstraße ein schwarzer Daimler-​Benz GLC entwendet, die Polizei bittet um Hinweise.

Freitag, 14. Januar 2022

Nicole Beuther

Ein schwarzer Daimler-​Benz GLC mit den amtlichen Kennzeichen S-​EB 196 wurde in der Nacht zum Freitag entwendet. Das Fahrzeug parkte in der Schwarzhornstraße und wurde vermutlich von den Unbekannten zwischen 2 Uhr und 7.30 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise gestartet und weggefahren.Der Polizeiposten in Heubach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter Telefon 07173/​8776 um sachdienliche Hinweise.

