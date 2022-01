Die Waffen gegen das Virus werden besser

Weltweit sind fast vier Milliarden Menschen gegen Corona geimpft. Doch die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten geht weiter.

Samstag, 15. Januar 2022

Viele Experten erwarten, dass aus der Pandemie eine Endemie wird – dass Corona also ein ständiger Begleiter des Menschen bleiben wird. Um das Leben mit dem Virus möglichst sicher zu gestalten, braucht es weiterhin Impfstoffe und Medikamente.







Auf der Wissen-​Seite am Samstag werden viele wichtige Fragen hierzu beantwortet, unter anderem gibt es eine Antwort auf die Frage, welche Impfstoffe in Europa derzeit zur Verfügung stehen, welche Impfstoffzulassungen als nächstes anstehen, was Universalimpfstoffe bringen und wie der Stand bei den Medikamenten ist.







