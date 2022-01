Skifahren in Bartholomä: Loipen sind gut präpariert

Fotos: Gemeinde Bartholomä

Die starken Schneefälle rund um Bartholomä haben das Dorf am Rande des Himmels in ein Winterparadies verwandelt. Die Loipen sind gut präpariert, das Wetter zeigt sich von seiner schönsten Seite — besser könnten die Bedingungen vor Ort kaum sein.

Samstag, 15. Januar 2022

Nicole Beuther

51 Sekunden Lesedauer



Die Klassischen Loipen, wie auch die Skatingstrecken sind in einem guten Zustand. Die Wirtsberg-​, Kitzing– sowie auch die Schöpfleloipe sind gespurt und werden bei weiteren Schneefällen bzw. Schneeverwehungen nachgespurt.

Auch die Abendloipe am Skizentrum Wirtsberg ist gut präpariert und hat täglich bis 21 Uhr geöffnet. Hier gilt der Winter-​Saisonpass 2021/​22, welcher im Rathaus Bartholomä, Brunnenfeldstraße 1 sowie auch beim Loipenpersonal in der Skihütte des Skiclub Heubach-​Bartholomä am Fuße des Wirtsbergs ab 18 Uhr erworben werden kann.