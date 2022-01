Quad und Leichtkraftrad in Iggingen gestohlen

Gegen 8.20 Uhr am Sonntag stellten die Eigentümer eines Quads der Marke KTM fest, dass sich dieses nicht mehr an seinem Stellplatz in der Sonnenrainstraße in Iggingen befindet. Offensichtlich wurde es zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, entwendet.

Sonntag, 16. Januar 2022

Nicole Beuther

27 Sekunden Lesedauer



Der Wert des orangefarbenen Quads liegt bei etwa 4000 Euro, untergebracht war es unter einer Plane. Zu einem weiteren Diebstahl kam es im Zeitraum zwischen 22 und 8 Uhr in der Gümpelesgasse. Dort entwendeten die unbekannten Täter ein Leichtkraftrad der Marke SSM im Wert von etwa 1000 Euro. Wer zu den beiden Fahrzeugdiebstählen Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Telefon: 07171/​358 – 0) zu melden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



112 Aufrufe

108 Wörter

37 Minuten Online



Beitrag teilen