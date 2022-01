Quartiersentwicklung: Wie das Dorfleben in Wißgoldingen gestaltet werden soll

Um die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten für Jung und Alt, eine bedarfsgerechte Nahversorgung und die Gestaltung des Dorflebens in Wißgoldingen ging es bei einem Pressegespräch im Waldstetter Rathaus.

Sonntag, 16. Januar 2022

Nicole Beuther

Wie sich die Beteiligten äußerten, das steht in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung, zu lesen auch im iKiosk.



Um die am 31. Januar geplante Auftaktveranstaltung zur Quartiersentwicklung mit einem groß angelegten Bürgerbeteiligungsprozess in Wißgoldingen vorzustellen, hatte Bürgermeister Michael Rembold am Freitag ins Waldstetter Rathaus eingeladen.

