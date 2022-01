Schwarz angemalte Gesichter bei den Sternsingern?

Ist es eine Form von Alltagsrassismus, wenn bei den Sternsingergruppen einer der heiligen drei Könige mit schwarz angemaltem Gesicht unterwegs ist? Die „Marginalien“ der Rems-​Zeitung befassen sich diese Woche damit — und unser Blick in die Kulturgeschichte liefert dazu Aspekte, die so mancher noch gar nicht in Betracht gezogen hat. Lesen Sie den Text hier in vollen Länge und gratis online!

Sonntag, 16. Januar 2022

Gerold Bauer

Diesen Ansatz verfolgte in den 60er-​Jahren die „Black-is-beautiful“-Bewegung in den USA. Die afro-​amerikanische Bevölkerung setzte damit ein Zeichen des Selbstbewusstseins: Schwarz ist nicht minderwertig, sondern schön! Dass inzwischen unter den Top-​Models dieser Welt Frauen und Männer aller Hautfarben vertreten sind, ist letztlich eine Konsequenz aus dieser Sichtweise. Wenn Marken-​Hersteller auf die Darstellung dunkelhäutiger Menschen auf Emblems oder in der Werbung verzichten, dann ist das eigentlich ein Schritt zurück in der Kulturgeschichte. Eine (Haut)Farbe positiv zu besetzen ist besser, als sie aus dem Blickfeld zu eliminieren! (pilatus)





Normalerweise wären in diesen Tagen die Sternsinger, kostümiert als die „Heiligen Drei Könige“, von Haus zu Haus gezogen, um Geld für Kinderhilfsprojekte in armen Ländern zu sammeln. Um keine Infektionsketten zu bilden, wurde darauf weitgehend verzichtet. Für ein Zeitungsfoto stellten sich die Gruppen trotzdem gerne auf, denn Spenden sollten ja – auf coronagerechten Wegen – trotzdem in die Kassen kommen. Dabei stellte sich, wie schon seit einigen Jahren, in den Kirchengemeinden die Frage, ob man einem der Könige auf althergebrachte Art das Gesicht schwarz schminken sollte, oder ob es sich dabei um Alltagsrassismus handelt und man deshalb darauf verzichten sollten.Mancher plädierte bei dieser Frage auf die Traditionen, doch der Blick in die Religionsgeschichte liefert dazu keineswegs eine klare Antwort. Zumal die Bibel darüber keine Aussage macht und es auch keine hieb– und stichfesten Quellen von Zeitzeugen jener Nacht von Bethlehem gibt.Vielmehr entstand, so die gängige Lesart, die Legende um die „Heiligen Drei Könige“ erst in der Spätantike; genauer gesagt mehr als 500 Jahre nach Christi Geburt. Und auch was diese deutlich nachchristliche Darstellung der Heiligen Nacht betrifft, gibt es unterschiedliche Interpretationen. Es gibt Quellen, in denen von einem „dunklen Gesicht“ die Rede ist, aber dies wird von Experten auch so gedeutet, dass es sich um einem Mann mit einem kräftigen dunklen Bart handelt.Eine andere Auslegung stellt die dreiWeisen, die zur Krippe pilgerten und Geschenke brachten, als Repräsentanten der drei Erdteile Europa, Asien und Afrika dar. Weitere Kontinente waren den Menschen in jenen Tagen noch nicht bekannt, weil die antiken Seefahrer weder bis Australien noch bis nach Amerika gekommen waren. Der tiefere Sinn dieser Darstellung liegt in der Vorstellung, dass der neugeborene Heiland von Menschen aus der gesamten damals bekannten Welt verehrt und als Gottes Sohn anerkannt wird.Wir kommen also im Hinblick auf die schwarze Farbe im Gesicht eines der König-​Darsteller mit dem Blick zurück auf keinen grünen Zweig. Apropos „Grün“. Im Nachbarland Holland hatte der Nikolaus anstelle von Knecht Rupprechts einen dunkelhäutigen oder dunkel geschminkten Gefährten. Aufgrund von Rassismus-​Vorwürfen wurde seit 2013 in den Niederlanden dazu übergegangen, den „Zwarte Piet“ grün oder rot zu schminken.Dass man angesichts eines leider immer noch nicht ausgerotteten Rassismus – verbunden mit Vorurteilen und einer (meist subtilen) Diskriminierung von Menschen mit dunkler Hautfarbe – auf schwarz geschminkte Gesichter verzichtet, ist nachvollziehbar, aber nicht zu Ende gedacht. Denn in letzter Konsequenz ist dies ein zwar gut gemeinter Versuch, aber letztlich ebenfalls eine Ausprägung von Rassismus. Denn wer einer Diskriminierung von Menschen mit dunkler Hautfarbe wirklich entgegenwirken will, muss deren Existenz und deren Gleichberechtigung in den Blickpunkt rücken. Es darf in einer modernen Gesellschaft bezüglich der Wertschätzung keine Rolle mehr spielen, welche Farbe die Haut eines Menschen hat!

