Virtueller Neujahrsempfang in Mutlangen

Fotos: Gemeinde Mutlangen

Geprägt von Dank und vielen guten Wünschen für 2022 war der Mutlanger Neujahrsempfang, der auch dieses Mal wieder virtuell stattfand. Mehr Normalität und vor allen Dingen Gesundheit – das wünschten sich die meisten der Befragten.

Sonntag, 16. Januar 2022

Nicole Beuther

42 Sekunden Lesedauer



Es war alles vorbereitet, das Video längst im Kasten – doch ehe Bürgermeisterin Stephanie Eßwein am Sonntagabend auf den Bildschirmen der Mutlanger erschien, mussten sich diese zunächst ein wenig in Geduld üben. „Liebe Gemeinde, aktuell hängt unser Video noch bei YouTube fest“ baten die Verantwortlichen um Verständnis. Mit einstündiger Verspätung ging das Video um 18 Uhr dann an den Start.





Und gleich zu Beginn äußerte Eßwein ihr Bedauern darüber, dass der Neujahrsempfang erneut nur auf virtuellem Wege stattfinden kann. Die Veranstaltung lebe von Begegnungen, Gesprächen und davon, dass man aufeinanderzugehe, das sei aktuell nicht möglich.





169 Wörter

