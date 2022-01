Am Josefsbach: „Hundekot ist ein Problem“

Foto: tv

Seit der Landesgartenschau pflegt Karl Riegel die Grabenallee entlang des Josefsbachs. Nun will er die Hundebesitzer sensibilisieren: Denn mittlerweile ist die Notdurft der Vierbeiner dort zum Problem geworden.

Montag, 17. Januar 2022

Thorsten Vaas

37 Sekunden Lesedauer



Sie ist Naherholungsgebiet und Gassistrecke vieler Hundebesitzer: die Grabenallee in Schwäbisch Gmünd. Seit sie zur Landesgartenschau aufgehübscht wurde, pflegt Karl Riegel die mehr als einen Kilometer lange Strecke entlang des Josefsbachs bis zum Remsstrand . Mal mehr, mal weniger Müll sammelt der Ehrenamtliche auf, bisher nicht so, dass es eine große Sache gewesen wäre. Das hat sich in den vergangenen Monaten geändert: „Hundekot ist ein Problem“, sagt der 88-​jährige Rentner, der kurz nach Weihnachten allen zwischen Waldstetter Brücke und Schillersteg zahlreiche Häufchen vorfand, „bestimmt 40″ waren es, schätzt Riegel.Nun will er die Hundebesitzer sensibilisieren.





Und er erzählt von Erlebnissen, die man nicht erleben will — schon gar nicht als Ehrenamtlicher, der Hinterlassenschaften anderer wegräumt — am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



199 Aufrufe

149 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen