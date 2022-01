Hubschraubersuche nach vermissten Personen in Aalen und Waiblingen

Sowohl in Waiblingen als auch in Aalen kam es in der Nacht zu Hubschraubereinsätzen. Beide gesuchten Personen konnten gefunden und die Suche mit dem Hubschrauber eingestellt werden.

Montag, 17. Januar 2022

Nicole Beuther

31 Sekunden Lesedauer



Am Sonntagabend gegen 23.33 Uhr wurde im Bereich Waiblingen eine junge Frau gesucht. Da zunächst davon ausgegangen werden musste, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt. Kurze Zeit später wurde die Gesuchte am Bahnhof Aalen wohlbehalten aufgegriffen. Die Suche mit dem Hubschrauber konnte somit eingestellt werden.





Anschließend wurde der Hubschrauber gegen 00.10 Uhr für einen ähnlich gelagerten Fall in Aalen eingesetzt. Hier wurde der gesuchte Mann noch vor dem Eintreffen des Hubschraubers durch eine Streifenwagenbesatzung aufgegriffen. Auch ihm ging es gut und der Hubschrauber konnte seinen Rückflug antreten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



137 Aufrufe

125 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen