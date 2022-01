Reisen: Reiselust der Ostälbler kehrt zurück

Foto: nb

Ganz langsam kehrt sie wieder zurück die Reiselust der Ostälbler. Das spüren auch die Reisebüros im Altkreis Schwäbisch Gmünd. Urlaubsziele innerhalb Europas stehen hoch im Kurs, vereinzelt werden auch Fernreisen gebucht.

Montag, 17. Januar 2022

Nicole Beuther

41 Sekunden Lesedauer



In die weite Ferne zieht es aber nur wenige Menschen. Die Mehrheit wähle derzeit als Urlaubsziel Europa, so Dlask. „Aber es gibt durchaus auch Fernreisen, die gebucht werden und auch stattfinden.“









Welche Reiseziele bei den Ostälblern besonders gefragt sind und weshalb auch Birthe Kanzler, die auf Australien– und Neuseeland-​Reisen spezialisiert ist, wieder jede Menge zu tun hat, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung, zu lesen auch im iKiosk

„Die Reiselust ist da, natürlich sind die Menschen noch etwas zurückhaltend, gerade jetzt in den Wintermonaten mit steigenden Zahlen“, berichtet Gabi Dlask vom Gmünder TUI-​Reisebüro in der Postgasse. Doch die Nachfrage für den Sommerurlaub sei gut. Viele hätten in den vergangenen zwei Jahren gesehen, dass es möglich sei, Urlaub zu machen; „und die Sommermonate haben immer gut funktioniert“.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



63 Aufrufe

164 Wörter

18 Minuten Online



Beitrag teilen