Schechingen: Schlägerei unter Jugendlichen

Foto: RZ

In einer Klinik endete ein Streit für zwei Jugendliche am Sonntag in Schechingen. Mehrere Partygäste gingen nach Polizeiangaben wahllos aufeinander los.

Montag, 17. Januar 2022

Thorsten Vaas

Nachdem es in einem Bauwagen in Schechingen bei einer dortigen Party zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Partygästen und weiteren Personen kam, gingen diese im Anschluss um kurz nach 0 Uhr wahllos aufeinander los. Sieben bis acht Personen waren bei der Party, gerieten in Streit, im weiteren Verlauf sollen noch weitere Personen mit zwei Fahrzeugen hinzugekommen sein. Zwei Jugendliche mussten deshalb in eine Klinik gebracht werden. Ob es zudem Corona-​Verstöße gab, konnte die Polizei auf Nachfrage der Rems-​Zeitung zunächst nicht beantworten.

