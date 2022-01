Vandalismus: Lichter am Obsthäusle-​Kreuz in Iggingen zerstört

Der Obst– und Gartenbauverein Iggingen hatte mit dem ganzjährig beleuchteten Kreuz am Obsthäusle vielen Menschen eine Freude bereitet. In der Nacht zum Sonntag machten sich allerdings bislang Unbekannte an der Lichterkette zu schaffen.

Montag, 17. Januar 2022

Gerold Bauer

Seit drei Jahren zieht dieses weithin sichtbare Kreuz vor allem nachts die Blicke auf sich. Weil das „Obsthäusle“ weit ab von üblichen Verkehrswegen liegt, geht der Verein davon aus, dass jemand dort gezielt hingefahren ist, um die Lichter zu zerstören. Nun hofft man auf Zeugenhinweise.





