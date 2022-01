Artenschutz – vom Winde verweht?

Foto: tv

Mit neuen Ideen soll die Windkraft nun massiv vorangebracht werden. Doch das Konfliktpotenzial ist erheblich – vor allem bei Greifvögeln und Fledermäusen.

Dienstag, 18. Januar 2022

Thorsten Vaas

26 Sekunden Lesedauer



Der Grünen-​Politiker Robert Habeck hat sich als neuer Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz viel vorgenommen: Die erneuerbaren Energien sollen den Status einer „überragenden öffentlichen Bedeutung“ erhalten. Damit könnten „andere Schutzgüter nachrangig bewertet“ werden, so Habeck. So soll insbesondere der schleppende Ausbau der Windkraft erheblich beschleunigt werden. Zudem will die Bundesregierung zwei Prozent der deutschen Landfläche für Windenergie ausweisen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



150 Aufrufe

104 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen