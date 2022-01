Impfstützpunkt Gmünd: Ende Januar greifen Änderungen

Foto: tv

Landesweit geht die Zahl der Corona-​Impfungen zurück. Auch im Ostalbkreis ist das zu spüren. Tiefstand war am vergangenen Sonntag. Personal und Öffnungszeiten in den Impf-​Einrichtungen des Landkreises werden deshalb reduziert. Ganz im Gegensatz zu den Impfpünktchen. Dort ist die Nachfrage groß.

Dienstag, 18. Januar 2022

Thorsten Vaas

57 Sekunden Lesedauer



Kurz vor Weihnachten startete das Impfangebot für Kinder von fünf bis elf Jahren am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd und im Ostalb-​Klinikum Aalen. Bereits kurz nach dem Start dieser so genannten Impfpünktchen waren alle Termine vergeben. Seit Jahresbeginn gibt es wieder welche, „der Zulauf bei den beiden Impfpünktchen ist aktuell hoch, aber auch hier lässt die Nachfrage etwas nach“, schreibt der zuständige Dezernent im Landratsamt, Thomas Wagenblast, auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Täglich werden in beiden Einrichtungen zusammen bis zu 80 Kinder geimpft. „Aufgrund unserer Betriebserfahrungen haben wir den Takt etwas verdichtet und bieten etwa 15 Prozent mehr Termine mehr an“, so Wagenblast weiter.