Brandstiftung in Aalen

Bislang Unbekannte haben am Mittwoch gegen 0.30 ein Sitzkissen vor einer Terrassentür in der Wiener Straße in Brand gesetzt.

Mittwoch, 19. Januar 2022

Nicole Beuther

Durch die Hitzeentwicklung zersprang die Scheibe der Terrassentür. Beim Löschversuch zogen sich der 28-​Jährige Mieter sowie die 25-​Jährige Mieterin leichte Brandverletzungen zu. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

