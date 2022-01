Kleiner Waffenschein: Die Grünen fordern Verschärfung

„Schreckschusswaffe“ – was harmlos klingt, kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Trotzdem besitzen mehr und mehr Menschen eine Erlaubnis, solche Waffen mitzuführen – auch in Gmünd. Die Grünen im Land schlagen Alarm und fordern eine Verschärfung des Waffenrechts.

In Baden-​Württemberg besitzen so viele Menschen wie nie einen Kleinen Waffenschein: 97.826 meldet der SWR für Ende 2021 — 4500 mehr als noch im Jahr davor. Auch in Gmünd nahm die Zahl der Ausstellungen zu: 2015 waren es 11 Anträge, 2019 schon 37. Insgesamt besitzen derzeit 387 Gmünder einen Kleinen Waffenschein. Dieser berechtigt zum Mitführen von Schreckschuss-​, Reizstoff– und Signalwaffen in der Öffentlichkeit. Für den Erwerb oder die Nutzung im privaten Raum ist allerdings keine Erlaubnis, Registrierung oder Prüfung nötig. Das soll sich ändern, wenn es noch den Grünen ginge.



Die Fraktion forderte bereits mehrfach eine Verschärfung des Waffenrechts, auch in Baden-​Württemberg. „Die Zahlen sind einfach sehr besorgniserregend“, begründet Martina Häusler, Mitglied des Landtages, die Forderung. Künftig solle dann nach dem Vorschlag der Grünen auch der Kauf einer Schreckschuss-​, Reizstoff– und Signalwaffe nur nach Vorlage eines Kleinen Waffenscheins möglich sein, die Waffe dann auch registriert werden, erklärt Häusler.







