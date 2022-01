Normannia Gmünd: Felix Bauer und Max Reichert verlängern

Nach Daniel Glück ist Felix Bauer der Spieler, der schon am längsten beim Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd spielt und quasi als Normannia-​Urgestein bezeichnet werden kann, obwohl er erst 27 Jahre alt ist. Jetzt hat Bauer seine Verbundenheit mit dem FCN wieder einmal frühzeitig und eindeutig unter Beweis gestellt und seinen noch laufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Sonntag, 02. Januar 2022

Alex Vogt

Dies kann der Sportliche Leiter der Normannia, Stephan Fichter, in einer Pressemitteilung des Vereins verkünden: „Wir sind froh, einen Mann wie Felix Bauer in unseren Reihen zu haben. Es spricht für unsere Arbeit und unsere Mannschaft, wenn dies durch eine frühzeitige Entscheidung für die Normannia dokumentiert wird.“ Es sei mehr als bemerkenswert und verdiene Respekt, wenn jemand inklusive Jugend 14 Jahre – auch wenn er 2014 für ein halbes Jahr beim VfR Aalen war – für die Normannia aufläuft und mit insgesamt 294 Spielen ein fester Bestandteil des Normannia-​Fußballs ist. „Felix ist zuletzt nicht wirklich in den Rhythmus gekommen. Aber wenn er hart arbeitet, wird er bald wieder wie gewohnt Tore für die Normannia erzielen“, sagt Fichter.Der Fußballabteilungsleiter der Normannia, Marco Biegert, bezeichnet Felix Bauer als einen Spieler, „der nie aufgibt und auch wenn er von der Bank kommt alles gibt, sich für keine Aufgabe zu schade ist und weiter kämpft, wenn es auch mal gerade nicht so läuft.“Felix Bauer kommentiert seine Verlängerung wie folgt: „Ich wünsche mir auch weiterhin viel Erfolg und schöne Erlebnisse mit der Mannschaft. Nach einer für mich durchwachsenen Vorrunde hoffe ich, wieder an alte Zeiten anknüpfen zu können und strebe 100 Ligatore als persönliches Ziel an.“Auch der 21-​jährige Max Reichert bleibt dem Verein treu und wird für ein weiteres Jahr mit Yannick Ellermann das Torhütergespann der Normannia bilden. Stephan Fichter: „Max ist ein sehr zuverlässiger Torspieler, den man jederzeit ohne Bedenken einsetzen kann. Daher sind wir froh, auf dieser Position weiterhin sehr gut aufgestellt zu sein.“ Max Reichert erklärt: „Ich fühle mich bei der Normannia sehr wohl. Das Umfeld ist super, ich verstehe mich mit jedem aus der Mannschaft und dem Trainerteam sehr gut und freue mich schon auf die kommende Saison und auf eine weitere Zusammenarbeit.“

