Pflege: Diakonie sucht Freiwillige — mit Erfolg

Freiwillige werden in der Pflege mehr gesucht denn je, der Aufruf der Landesregierung verhallte jedoch. Die Diakonie Stetten hat darum auf eigene Faust eine Aktion gestartet – mit Erfolg.

Das Land Baden-​Württemberg hatte im Frühjahr 2020 bereits die Aktion „Pflegereserve“ gestartet, um Freiwillige zu mobilisieren – mit eher ernüchterndem Erfolg. Also nahm die Diakonie Stetten die Sache selbst in die Hand. In der zweiten Corona-​Welle Ende 2020 begann die erste Runde der „Comeback.Bitte!“-Kampagne. Schon damals hätten sich einige Freiwillige gemeldet, berichtet Jochen Spieth, Leiter für Kommunikation, Spenden und Marketing bei der Diakonie Stetten.



Freiwillige können sich telefonisch unter 07151 940 5588 oder per E-​Mail an personal@​diakonie-​stetten.​de melden

