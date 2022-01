Stadtwerke Schwäbisch Gmünd reagieren auf explodierende Energiepreise

Energieversorger kündigt günstigere Tarife für „ungeplante“ Neukunden an. Wer in die teure Grundversorgung gerutscht ist, erhält in den kommenden Tagen ein Angebot für Strom. Sondertarife für Gas soll es aber erst später geben.

Donnerstag, 20. Januar 2022

Alexander Gässler

„Wir werden jetzt reagieren müssen.“ Stadtwerkegeschäftsführer Peter Ernst hat im Sozialausschuss des Gmünder Gemeinderats Sondertarife für rund 400 Neukunden angekündigt, die von ihrem bisherigen Anbieter „im Stich gelassen worden sind“. Hintergrund: Zahllose Billiganbieter hatten sich verspekuliert und ihren Kunden zum Jahreswechsel die Strom– und Gasverträge gekündigt.





