Gegendemonstration zu „Spaziergängern“: Unterstützung von Gmünder Fraktionen

Foto: gbr

Jeden Montag Abend wieder ziehen die „Spaziergänger“ durch Städte im Ostalbkreis. Sie werden beobachtet von Polizei und Mitgliedern der Stadtverwaltung, in Ellwangen gab es nun auch eine Gegendemo, getragen von den Fraktionen des Gemeinderates. Was denken die Fraktionen in Schwäbisch Gmünd darüber?

Freitag, 21. Januar 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Es sei an der Zeit, klare Signale zu senden, findet Stadträtin Sigrid Heusel von der SPD: „Nur mit solidarischem Verhalten kann diese Pandemie beendet werden.“ Eine Gegenversammlung zu den „Spaziergängern“, wie sie am 17. Januar in Ellwangen stattfand, würde sie persönlich daher unterstützen. Auch Gabriel Baum von den Grünen pocht auf Solidarität und Gemeinschaft, ebenso Sebastian Fritz, Stadtrat der Linken. „Es wird auch Aktionen in Gmünd geben, die von den Linken unterstützt werden“, teilt Fritz mit. „Das ist eine kleine Minderheit, das muss man sich immer wieder klar machen“, betont Baum. „Flagge zu zeigen, dass sich eine Mehrheit nicht mit unsolidarischem Verhalten abfinden, ist also völlig richtig.“



Ullrich Dombrowksi von der Bürgerliste schätzt solche Aktionen ebenfalls als sinnvoll ein, mahnt jedoch auch zu besonnenem Handeln, besonders seitens der Polizei: „So etwas darf nicht eskalieren. Man sollte nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.“ Er sehe die größte Gefahr in der Unterwanderung solcher Proteste durch radikale Gruppen.

Die CDU habe sich bislang nicht in Demonstrationen eingemischt, so Stadtrat Alfred Baumhauer. „Wir wollten diesen Leuten keine unnötige Aufmerksamkeit schenken.“ Sollte es allerdings eine gemeinsam organisierte Gegendemo geben, sei das durchaus unterstützenswert.





Mehr zu den Meinungen der Stadträte und Stadträtinnen erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



149 Aufrufe

246 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen