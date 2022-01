Ostalb-​Aufruf zum solidarischen Aktionstag am Montag, 24. Januar

Bislang machen vor allem die Gegner der Corona-​Politik Schlagzeilen. Jetzt machen die Befürworter mobil – mit einer Petition im Internet, einem Aktionstag und zwei Kundgebungen in Schwäbisch Gmünd und Aalen

Freitag, 21. Januar 2022

Alexander Gässler

Die Petition läuft seit einer Woche. Inzwischen haben gut 2500 Menschen unterzeichnet. Ali Nagelbach vom Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ in Schwäbisch Gmünd hofft, dass es noch viele mehr werden. Er hat am Donnerstag ins Gmünder Kulturcafé a.l.s.o. geladen. Um die Presse darüber zu informieren, was die Initiative „GD für Solidarität“ den „Spaziergängern“ entgegensetzen will, die Montag für Montag gegen die Corona-​Maßnahmen auf die Straße gehen.

Was genau geplant ist, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



