Schwäbisch Gmünd: Radfahrerin von Auto erfasst

Eine Radfahrerin ist am Freitag in Schwäbisch Gmünd beim Busbahnhof von einem Auto erfasst worden. Sie wurde über die Motorhaube und zu Boden geschleudert. Mit schweren Verletzungen kam sie ins Krankenhaus.

Freitag, 21. Januar 2022

Die 24-​jährige Radfahrerin wollte gegen 13.30 Uhr die Straße überqueren, als eine 18-​jährige Autofahrerin den Kreisverkehr beim Busbahnhof an der Ausfahrt zur Rektor-​Klaus-​Straße verließ. Unmittelbar nach der Ausfahrt übersah die Autofahrerin die Frau auf dem Rad, die vom Wagen erfasst, über die Motorhaube und zu Boden geschleudert wurde. Die Autofahrerin versuchte auszuweichen, kam jedoch von der Fahrbahn ab undkollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Mit einem Rettungswagen kam die schwer verletzte Radfahrerin ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen und einem Verkehrsschild entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.

