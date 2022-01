Ausflugstipp, Rätselspaß und Co. — die Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung

Fast verwunschen sehen die Weiherwiesen bei Essingen in ihrem frostigen Gewand aus. Das Naturschutzgebiet, südlich von Essingen gelegen, ist jedoch bei jeder Jahreszeit wunderschön. Foto: Emil Hofmann

Schon wieder ist eine ganze Woche übers Land gezogen. Viel zu schnell scheint die Zeit zu verstreichen. Doch alles hat zwei Seiten. Hier ist sie nämlich: die neue Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung.

Samstag, 22. Januar 2022

Thorsten Vaas

59 Sekunden Lesedauer



Die Melancholie über die zu schnell vergangenen Tage sollte also nicht allzu lang anhalten. Denn mit der neuen Ausgabe gibt es auch wieder jede Menge Rätselspaß, Berichte aus dem Vereinsleben, kirchliche Nachrichten, die Kinderseite und Lesermeinungen. Der Ausflugstipp führt nach Gschwend-​Rotenhar , wo der „ Weiterweg “ eine ganz besondere Art von Walderlebnis bietet.Auch eine Reportage ist wie gewohnt Teil der Wochenendausgabe. Diesmal war RZ-​Volontärin Sarah Fleischer bei der ess-​bar im Bettringer Bezirksamt. Dabei geht es um ein nachhaltiges Projekt gegen die Verschwendung von Lebensmitteln, das der Bürgerverein initiiert hat und das von Andreas Dolderer und Ortsvorsteher Andreas Tickert unterstützt wird. Bei der Eröffnung fand die Idee viel Zuspruch.Auf der Reise durch die Landschaft zwischen Wald und Alb ist die Wahl der neuen Schauorts auf Rattenharz gefallen. Wieder ein kleines Straßendorf, wieder die Frage „Und was gibt es darüber zu berichten?“ – Die Antwort; Jede Menge! Bemerkenswert ist schon die Tatsache, dass der einzige Verein im Dorf, der TSV mehr Mitglieder hat, als das ganze Dorf Einwohner. Verblüffend ist auch, dass Rattenharz für verschiedene Besonderheiten weithin bekannt ist. Es lohnt sich also wieder, Seite für Seite zu genießen — auf Papier oder digital im iKiosk

