Sinneserlebnis der besonderen Art: der „Weiterweg“

Wer möchte, kann den Weiterweg auch als persönlichen Pilgerweg mitten im Schwäbischen Wald nutzen. Foto: Christian Frumolt

Am Wochenende noch nichts vor? Hier kommt unser Ausflugstipp: der „Weiterweg“ in Gschwend-​Rotenhar.

Samstag, 22. Januar 2022

Thorsten Vaas

26 Sekunden Lesedauer



Der „ Weiterweg “ in Gschwend-​Rotenhar ist ein Walderlebnispfad der besonderen Art. Er ist eine Mischung aus Kunstpfad und Besinnungsweg. An zehn Stationen werden die Besucher inspiriert, über die zentralen Fragen des Lebens nachzudenken. Breitere und schmalere Wege erhöhen die Achtsamkeit für die Natur. An jeder Station finden die Besucher ein Kunstwerk und zwei Texttafeln. Auf einer Tafel sind Texte mit Lebensweisheiten zu lesen, auf der anderen solche mit christlichem Inhalt.