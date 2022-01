TSB Gmünd: 26:26 in Herrenberg

Zwei völlig verschiedene Gesichter haben die Oberliga-​Handballer des TSB Gmünd beim 26:26 in Herrenberg gezeigt. Nach einem Sechs-​Tore-​Rückstand zur Pause wäre in letzter Minute sogar noch der Sieg möglich gewesen – dennoch war die Gefühlslage am späten Samstagabend eine ganz andere, als noch in der Vorwoche.