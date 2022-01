Filmaufnahmen bei Demonstrationen: Was darf die Polizei?

Foto: hs

Das Recht auf das eigene Bild ist ein hohes Gut, verankert im Grundgesetz. Doch auch hier gibt es Ausnahmen — die wiederum dem Schutz der Allgemeinheit dienen.

Montag, 24. Januar 2022

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer



Um Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten in Rahmen von Versammlungen und Demonstrationen registrieren und entsprechend ahnden zu können, nutzt die Polizei teilweise Videoaufzeichnungen oder Fotografien​.So auch geschehen bei den montäglichen Spaziergängen in Schwäbisch Gmünd. “ Wir haben anlassbezogen und situationsabhängig Aufnahmen von Personen gefertigt, die entsprechende Verstöße, meist Ordnungswidrigkeiten, begangen haben“, teilt Holger Bienert vom Polizeipräsidium Aalen mit.



Die Polizei berufe sich dabei nicht auf Paragraph 23 des Kunsturhebergesetzes, ergänzt Jens Czechtitzky, Pressesprecher der Polizei Baden-​Württemberg. Vielmehr müssten bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, ewa zur Gefahrenabwehr, wenn eine erhebliche Gefahr von den Teilnehmenden der Versammlung ausgehe. „Die Polizei wird hier hoheitlich aufgrund ders gesetzlichen Vorschriften tätig“, so Bienert.





Wie die Polizei mit den Aufnahmen verfährt und was für das Recht auf das eigene Bild gilt, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



37 Aufrufe

157 Wörter

5 Minuten Online



Beitrag teilen