Schoell: Lockerungen auch im Einzelhandel sind „geboten“

Das Einfrieren der Alarmstufe II mit harten Einschränkungen für Ungeimpfte war teilweise rechtswidrig. Das hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim in der vergangenen Woche festgestellt. Das Land muss nun nachbessern. Kommt es zu Lockerungen auch im Einzelhandel?

Montag, 24. Januar 2022

Andreas Schoell, Vorstandsmitglied im Gmünder Handels– und Gewerbeverein, kritisiert das. In Geschäften wie seinen sei der Abstand groß. „Die Leute drängen sich nicht.“ In Drogeriemärkten und Discountern, in denen das volle Sortiment verkauft werde, werde es dagegen schnell eng an der Kasse. Schoell hält das für „in höchstem Maße ungerecht“.







Andreas Schoell hält das für „geboten“ und „sinnvoll“. Der Handel leide seit Beginn der Pandemie unter großen Einschränkungen und Umsatzverlusten, sagt der Geschäftsführer von Intersport Schoell. Im Einzelhandel in Baden-​Württemberg gilt aktuell die 2G-​Regel. Heißt: Wer Schuhe oder Schmuck, Kleider oder Sportartikel kaufen will, muss geimpft oder genesen sein. Mit der Rückkehr zur Alarmstufe wäre im Einzelhandel wieder 3G möglich. Ungeimpfte könnte also mit aktuellem Schnelltest einkaufen.

