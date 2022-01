Warum Alkohol sozial akzeptiert ist

Etwa 74 000 Todesfälle in Zusammenhang mit Alkohol gibt es hierzulande jedes Jahr. Trotzdem wird die legale Droge in der Gesellschaft oft unkritisch gesehen. Woher kommt das?

Montag, 24. Januar 2022

Thorsten Vaas

James Bond trinkt Wodka Martini, klar – geschüttelt, nicht gerührt. Pirat Jack Sparrow aus „Fluch der Karibik“ trinkt Rum, und bei „Sex and the City“ können Samantha, Carrie, Charlotte und Miranda nicht ohne Cosmopolitan. Alkohol ist in Film und Fernsehen also allgegenwärtig – und in der Gesellschaft ebenso. 2020 lag der durchschnittliche Pro-​Kopf-​Konsum hierzulande bei rund 123,8 Litern alkoholischer Getränke. Ungeachtet der negativen Aspekte ist Alkohol gesellschaftlich akzeptiert.

