3G statt 2G: Alarmstufe II fällt im Einzelhandel weg

Foto: tv

Das Einfrieren der Alarmstufe II für den Einzelhandel ist rechtswidrig. Mit sofortiger Wirkung wird der entsprechende Passus der Corona-​Verordnung außer Kraft gesetzt. Das hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim beschlossen. Das sind die Auswirkungen.

Dienstag, 25. Januar 2022

Thorsten Vaas

55 Sekunden Lesedauer



Wer seither Schuhe, Schmuck und Co. kaufen wollte, musste entweder geimpft oder genesen sein (2G). Mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim kehrt der Einzelhandel wieder zu den Regeln der Alarmstufe I zurück. Das bedeutet für Händler wie auch Kunden: 3G, also geimpft, genesen, oder getestet. Es ist die nächste Entscheidung des Gerichts, das das Einfrieren der Alarmstufe II für rechtswidrig hält (hier geht es zur Pressemitteilung: „Einfrieren der Alarmstufe II“ für den Einzelhandel rechtswidrig ).

Betreffen wird dies aller Voraussicht nach auch die nächtliche Ausgangsbeschränkung für nicht-​immunisierte Personen im Ostalbkreis. Diese ist in Baden-​Württemberg an die Alarmstufe II gekoppelt, die eigentlich erst ab einer Hospitalisierungsinzidenz von 6,0 gilt, oder wenn landesweit 450 Covid-​19-​Patienten auf der Intensivstation liegen. Obwohl diese maßgeblichen Werte in den vergangenen Wochen sanken, hatte die Landesregierung aus Sorge vor vielen neuen Infektionen durch die Omikron-​Variante die Regeln der Alarmstufe II eingefroren und damit die Grenzwerte außer Kraft gesetzt. Noch in dieser Woche will die Landesregierung die Corona-​Verordnung anpassen. Sollten es die Grenzwerte weiter zulassen, fallen in der Alarmstufe I die Ausgangsbeschränkungen auch im Ostalbkreis weg.





