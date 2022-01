Gmünd: „Spaziergänger“ beleidigen Polizisten

Maximilian Vogt

Nach Polizeiangaben sind am Montagabend rund 1000 Gegner der Corona-​Maßnahmen durch die Stadt marschiert. Es blieb friedlich, gab aber einige verbale Anfeindungen, denen die Polizei nun nachgehen wird.

Dienstag, 25. Januar 2022

Alexander Gässler

„Wir sind das Volk“: Der Ruf der Montagsdemos bei der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR war diesmal in den Straßen Schwäbisch Gmünds nicht zu hören. Allerdings war auch vom Aktionstag für ein solidarisches Miteinander nicht viel zu sehen. Im Vorfeld hatte die Initiative „GD für Solidarität“ dazu aufgerufen, um den „egoistischen Spaziergängen“ etwas entgegenzusetzen. Auf einem Pappschild an einer Hauswand war zu lesen: „Impfen statt schimpfen“.



Wie der Abend gelaufen ist und welche Bilanz Stadt und Polizei ziehen, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



