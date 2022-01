Leipziger Experte führt Tigerzuchtbuch seit fast fünf Jahrzehnten

Foto: picture alliance /​Photoshot | -

Seit 48 Jahren sammelt Peter Müller die Daten aller Tiger in Zoos, die geboren werden, sterben oder die Station wechseln.

Dienstag, 25. Januar 2022

Thorsten Vaas

15 Sekunden Lesedauer



Müller führt das Internationale Tigerzuchtbuch, das die Grundlage für die Zucht in den Zoos weltweit liefert. Dass ein Zuchtbuch so lange in einer Hand geblieben ist, ist außergewöhnlich.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



205 Aufrufe

62 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen