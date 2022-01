Baden-​Württemberg steigt bei Luca aus

Das Land Baden-​Württemberg steigt bei der Luca-​App aus. Die finale Entscheidung fiel nach einer öffentlichen Experten-​Anhörung Anfang dieser Woche. Mit dabei war auch der Ostalbkreis, der sich allerdings nicht zur Zukunft der App positioniert hatte.

Mittwoch, 26. Januar 2022

Thorsten Vaas

Man werde nun „in einem geordneten Verfahren aus der Nutzung der Luca-​App aussteigen“, wird Gesundheitsminister Manne Lucha in einer Pressemitteilung zitiert. Der Vertrag mit dem Anbieter culture4life laufe Ende März aus und werde nicht verlängert. In der derzeitigen Phase der Pandemie scheine eine individuelle Kontaktpersonennachverfolgung nicht zwingend erforderlich und faktisch auch nicht leistbar zu sein, so das Sozialministerium weiter. Obwohl bei der Luca-​App gravierende Sicherheits– und Datenschutzmängel bekannt wurden, sei es richtig gewesen, die App für die Kontaktpersonennachverfolgung zu beschaffen. Mit ihr sollten der Zettelwirtschaft bei der Kontaktdatenerfassung ein Ende gesetzt und dem Gesundheitsamt die aufwändige Nachverfolgung erleichtert werden. Allerdings wurden so gut wie keine Daten von den Gesundheitsämtern abgerufen.

Mittlerweile konzentriert sich die Kontaktpersonennachverfolgung auf gefährdete Gruppen und große Ausbrüche. „Wir mussten eine Kosten-​Nutzen-​Rechnung aufstellen und haben unsere Entscheidung genau abgewogen“, so Lucha. Das Land hatte die Lizenz vor einem Jahr ohne Ausschreibung für 3,7 Millionen Euro erworben. Bis zu einer Änderung der weiterhin gültigen Corona-​Regelungen zur Datenerfassung, beispielsweise in der Gastronomie, könne man Luca weiter bis Ende März nutzen.



Eine Alternative zur Luca-​App ist die Corona-​Warn-​App , die unter Experten als Paradebeispiel für Digitalisierung gilt. Sie ist anonym und kostenlos.





