Gmünd will am Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“ teilnehmen

gäss

Es lockt eine Millionenförderung. OB Richard Arnold wirbt um Zustimmung und drückt aufs Tempo. Der Gemeinderat soll im Februar entscheiden.

Mittwoch, 26. Januar 2022

Alexander Gässler

26 Sekunden Lesedauer



Die Transformation trifft auch die Innenstädte. Erst recht seit der Pandemie. Der Gmünder Transformationsrat hat sich bereits im September mit dem Wandel der Gmünder City befasst. Und jetzt, da es ein neues Förderprogramm gibt, will die Stadt dabei sein. „Gmünd für morgen“: So ist die Bewerbung überschrieben. OB Richard Arnold hat dem Verwaltungsausschuss am Mittwoch skizziert, worum es geht.

Was die vier Handlungsfelder sind, welche kreativen Ideen es schon gibt und mit wie viel Geld die Stadt rechnen kann, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



100 Aufrufe

106 Wörter

36 Minuten Online



Beitrag teilen