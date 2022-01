Gmünd in den 60er-​Jahren: Viele gute Erinnerungen ans „Legion“

Fotos: privat

Hieß das einstige Lokal in der Charlottenstraße nun Lietschen, Lietschend oder Nietschen? Eine Frage, die ein Leser kürzlich gestellt hat und die wir an unsere Leser weitergegeben haben. Einige haben sich gemeldet, darunter Reinhold Hofmann, der dort einige Auftritte hatte.

Welche Erinnerungen Hofmann an den Gmünder Legion-​Club hat und was ein anderer Leser damit verbindet, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Die Zeit, in der Hofmann mit seiner Band Chatles einst in der Gmünder Charlottenhöhe aufgetreten ist, liegt lange zurück. Doch die 60er-​Jahre haben sich tief in seinem Gedächtnis eingeprägt, gerade auch in musikalischer Hinsicht. Wenn Hofmann von dieser Zeit zu erzählen beginnt, dann sind da zunächst die Erinnerungen an die Panzer, die auf ihrem Weg aufs Lindenfeld oft am Sebaldplatz vorbeifuhren. Dort, wo er aufgewachsen ist. „Wir kannten keine Schwarzen“, so Hofmann. Das änderte sich, als er mit seinen Bands, zunächst den Hound Dog’s und später The Chatles, im „Lietschen“ auftrat, wie er das Lokal mit Spitznamen nennt. Wie einige andere RZ-​Leser ist sich auch Hofmann ziemlich sicher, dass der Spitzname „Lietschen“ vom englischen „Legion“ herrührt.

