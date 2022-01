Gschwend: Fußgänger von Fahrzeug erfasst

Foto: RZ

Ein 85-​jähriger Fußgänger ist am Mittwoch in Gschwend von eine Auto erfasst worden. Er wurde dabei leicht verletzt.

Donnerstag, 27. Januar 2022

Thorsten Vaas

21 Sekunden Lesedauer



Am Steuer saß eine 17-​Jährige, die mit ihrem Wagen gegen 16.20 Uhr aus Richtung Spraitbach kam und von dort nach links in die Welzheimer Straße abbiegen wollte. In diesem Moment überquerte den Senior die Straße auf dem Fußgängerüberweg. Die Fahrerin übersah und erfasste ihn. Der Mann wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht; am Fahrzeug der 17-​Jährigen entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

209 Aufrufe

86 Wörter

2 Stunden Online



