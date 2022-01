Judozentrum Heubach: Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler geehrt

Die im vergangenen Jahr erfolgreichen Judokas des Judozentrums Heubach sind bei einer Ehrungsveranstaltung in Präsenz ausgezeichnet worden.

Welche Heubacher Judokas für ihre sportlichen Erfolge im vergangenen Jahr geehrt wurden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 27. Januar.







Es blieb spannend bis zuletzt: In welcher Form wird es möglich sein, die im Jahr 2021 erfolgreichen Judokas zu ehren? Nachdem die Ehrung der Heubacher Sportlerinnen und Sportler im Vorjahr wegen der geltenden Coronaregeln zu einer „Drive-​In-​Ehrung“ im Freien herabgestuft werden musste, war nun mehr möglich. In Präsenz, ohne Eltern und Zusatzgäste, trafen die zu Ehrenden in den jeweiligen Altersgruppen zu einer 2G-​Plus-​Veranstaltung mit Maske und Hygienevorschriften ein.

