Ricarda Lang (Grüne): Wie viel Zeit bleibt für den Wahlkreis?

Foto: picture alliance/​dpa | Kay Nietfeld

Am Samstag wählen die Grünen einen neuen Bundesvorstand. Ricarda Lang, Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Backnang-​Schwäbisch Gmünd, will dabei zur Bundesvorsitzenden gewählt werden. Gegenkandidaten gibt es nicht. Aber Fragen.

Freitag, 28. Januar 2022

Thorsten Vaas

31 Sekunden Lesedauer



Was sagt Ricarda Lang über den Untreueverdacht in der Vorstandschaft der Grünen? Und wie will sie künftig im Wahlkreis Backnang-​Schwäbisch Gmünd präsent sein, wenn sie am Samstag aller Wahrscheinlichkeit nach zur Bundesvorsitzenden ihrer Partei gewählt wird? Fragen, die die Rems-​Zeitung der Bundestagsabgeordneten in einem Interview persönlich stellen wollte. Einmal mehr wurde abgelehnt. Stattdessen kommen aus Langs Büro zwei Statements, die die Rems-​Zeitung verwenden könne. Rückfragen sind so ausgeschlossen. Einen Interview-​Termin gibt es wohl erst nach der Wahl.

176 Aufrufe

126 Wörter

1 Stunde Online



