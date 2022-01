TSB Gmünd: Derby beim TSV Heiningen

Im Auswärtsspiel beim TSV Heiningen am Samstag (19.30 Uhr/​Voralbhalle) brennt der Handball-​Oberligist TSB Gmünd darauf, die klare Pleite aus dem Hinrundenspiel vergessen zu machen.

Freitag, 28. Januar 2022

Am Samstagabend steht ein besonders brisantes Duell bevor. Schon 15 Jahre liegt der letzte Gmünder Sieg in der Heininger Voralbhalle zurück. Aus den letzten 13 Derbys gingen die „Staren“ elfmal als Sieger hervor. So auch im September des Vorjahres, als der TSB mit der 28:37-Heimpleite einen krassen Fehlstart erlebte. Die bittere Lektion aus dem Hinspiel sieht TSB-​Trainer Dragos Oprea als „zusätzlichen Ansporn“ für sein Team: „Wir haben unsere Lehren gezogen und etwas gutzumachen. In jedem Fall präsentieren wir uns seit diesem ersten Spiel ganz anders.“





Warum der TSB auf einen Gegner trifft, der sich im Aufwind befindet, und welche Spieler am Samstag Oprea zur Verfügung stehen, lesen Sie im Vorbericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 28. Januar.



