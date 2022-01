Welche Schule passt zu meinem Kind?

Foto: tv

In den nächsten Tagen kommen die Grundschulempfehlungen. Dann müssen sich Eltern und Kinder für eine weiterführende Schule entscheiden. Gymnasium, Realschule oder Gemeinschaftsschule? Die Schulpsychologin Corinna Ehlert gibt Tipps für den Übertritt.

Freitag, 28. Januar 2022

Thorsten Vaas

44 Sekunden Lesedauer



Für Viertklässlerinnen und Viertklässler sowie für ihre Eltern beginnt eine aufregende Zeit. Spätestens am 10. März müssen sie sich an einer weiterführenden Schule anmelden. Die Diplom-​Psychologin Corinna Ehlert von der Schulpsychologischen Beratungsstelle in Stuttgart hilft bei der Entscheidungsfindung.Wie selbstständig und konzentriert arbeitet mein Kind? Wie geht es mit Herausforderungen und Veränderungen um? Bei der Klärung dieser Fragen sollte die Einschätzung der Lehrerin oder des Lehrers eine wichtige Rolle spielen. „Die Lehrkraft hat ein Gesamtbild und den Vergleich, weil sie schon viele Kinder gesehen hat. Außerdem schaut sie neutraler auf das Kind als Eltern“, sagt Corinna Ehlert, die seit 20 Jahren als Schulpsychologin arbeitet. Sie ermuntert die Eltern aber auch, kritisch nachzufragen, wenn sie die Einschätzung nicht nachvollziehen können.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



83 Aufrufe

178 Wörter

28 Minuten Online



Beitrag teilen