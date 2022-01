Wetzgau: Dorfhaus-​Projekt kurzzeitig auf der Kippe

hs

Die Stadt ist vom Stopp der KfW-​Förderung kalt erwischt worden. Das betrifft das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Wetzgau und das örtliche Handwerk. OB Arnold schreibt Brandbrief an die Gmünder Abgeordneten.

Freitag, 28. Januar 2022

Alexander Gässler

35 Sekunden Lesedauer



Was passiert ist? Die Bundesregierung hat die Programme der staatlichen Förderbank KfW wegen einer Antragsflut und drohender Mehrkosten in Milliardenhöhe gestoppt. Unter anderem für das Effizienzhaus 40 im Neubau. Und das Dorfgemeinschaftshaus in Wetzgau ist als Effizienzhaus 40 konzipiert.



Wie es ausgegangen ist und was der Gmünder OB jetzt von der Politik erwartet, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Die Planung steht, die Finanzierung eigentlich auch. An diesem Freitag sollte der Ortschaftsrat Rehnenhof/​Wetzgau den Rohbau und die Zimmererarbeiten für das Dorfgemeinschaftshaus vergeben. Doch am Mittwochabend war das Projekt plötzlich in Gefahr. „Wir können nicht ausschreiben“, sagte OB Richard Arnold im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats und bezeichnete eine nochmalige Verzögerung als „äußerst ärgerlich“.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



227 Aufrufe

143 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen