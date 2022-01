Ein Ausflugstipp: Der Schirenhof in Schwäbisch Gmünd

Foto: Landratsamt Ostalbkreis

Wer sich für die Geschichte der Römer interessiert ist hier richtig: am Kastell Schirenhof in Schwäbisch Gmünd.

Samstag, 29. Januar 2022

Edda Eschelbach

Um die Mitte des 2. Jahrhunderts. n. Chr. wurde das Kastell Schirenhof, als Standort der Cohors I Raetorum, gegründet und blieb vermutlich bis zum Ende des Limes von dieser Einheit besetzt. Das Kastell besaß vier Tore, jeweils in der Mitte der Seiten mit teilweise nach außen halbrund vorspringenden Tortürmen. Erhalten ist das Bad.





Ein Ausflug zum Kastell Schirenhof in Schwäbisch Gmünd ist eine Reise in die Vergangenheit, in die Zeit der Römer. Es wurde in der Zeit um 150 n. Chr. an einer Bergzunge mit Blick über die Rems zum dahinterliegenden Rätischen Limes errichtet, der 2005 zum UNESCO-​Weltkulturerbe erhoben worden ist.

