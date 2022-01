Marginalie: Was wir nicht sehen

Die Marginalie befasst sich diesen Samstag mit dem Selbstbild, und welchen — oft seltsamen — Einflüssen es meist unterworfen ist. Die Marginalien-​Schreiberin hat sich auf den Blick in den Spiegel eingelassen und beschreibt, was wir sehen — und was wir stattdessen sehen könnten. Wenn wir uns nicht von fragwürdigen Werbungen beeinflussen lassen.

Samstag, 29. Januar 2022

Edda Eschelbach

Wann haben Sie das letzte Mal in den Spiegel gesehen? So ganz bewusst, nicht nur im Vorbeigehen oder kurz beim Händewaschen? Manchmal erschrickt man fast, wenn man genauer hinblickt – so sehe ich aus? Wir kennen uns selbst ausschließlich aus Spiegelbildern, von Fotos, vielleicht noch aus den Beschreibungen anderer: „Du hast so schöne blaue Augen“, „Die kleine Blonde“ „Du hast ein bisschen zugelegt oder?“ Und wie viel Wert diesen Bildern und Reflektionen beigemessen wird! Nicht umsonst befinden wir uns mitten in der alle Jahre wiederkehrenden Phase der „Guten Vorsätze“: Das wird mein Jahr! Ich werde jede Woche Sport machen, nein jeden Tag! Und fünf Kilo abnehmen sowieso, besser gleich zehn oder fünfzehn! Kein Zucker, keine Kohlenhydrate, nicht so viel Fett und Salz…





Alle machen mit, es vergeht kein Tag, an dem nicht Werbung über den Bildschirm flimmert, die einem Sport– und Diätprogramme anpreist, an dem der Blick nicht an einer Zeitschrift hängen bleibt, die neben dem Bild einer ihren Salat anlachenden Frau die besten Tricks verspricht „fünf Kilo in fünf Tagen!“ zu verlieren. Nicht einmal die Öffentlich-​Rechtlichen sind tabu, zur besten Sendezeit werden Pillen beworben, die angeblich das Fett aus der Nahrung ziehen, oder Mahlzeitenersatz-​Drinks, die schmecken wie püriertes Mehl. „No pain, no gain“, brüllt der Fitness-​Coach und beschimpft seine Klienten als fette Schweine. „Zucker wird dich umbringen, Gluten ist Gift!“ warnt die Online-​Ernährungsexpertin. „Na du hast deinen Babyspeck auch noch nicht ganz verloren“, schrillt die „Model-​Mama“ ihren minderjährigen Schützlingen, ihren „Mädchen“ entgegen.





Natürlich haben sie alle dabei nur unsere Gesundheit und Wohl im Kopf, denn wer schlank ist, durchtrainiert und diszipliniert, der ist auch gesund, zufrieden und erfolgreich.





Hier ein bisschen weniger, da ein bisschen straffer, Maske auf, und schon klappt es mit dem Traumjob und der großen Liebe. Wir sehen in den Spiegel und sehen nicht was ist, sondern was anders werden muss. Wir haben Kummerspeck, Sorgenfalten, graue Haare vor lauter Grübeln, aber keine weichen Röllchen, die an Geburtstage mit reichlich Kuchen erinnern, keine Lachfalten von langen Abenden mit Freunden, keine grauen Haare weil wir das Glück haben, überhaupt so alt werden zu können.





Die Suche nach dem persönlichen Glück beginnt zum Jahresanfang im Fitnessstudio, auf den Youtube-​Kanälen diverser selbsternannter Ernährungsexpertinnen und –experten, in den Sozialen und oft Asozialen Medien auf der Suche nach dem nächsten Vorbild. Doch nicht einmal hier kann man sich auf Beständigkeit verlassen: War im Jahr 2000 die Aussage „In der Jeans sieht mein Hintern größer aus“ ein Argument gegen den Kauf, so ist dieselbe Feststellung zwanzig Jahre später ein klares Pro-​Argument.





Die Idealkörper im Laufe der Zeit wachsen und schrumpfen, werden hier breiter, dort dünner, fast wie Bilder im Zerrspiegel, Körperteile werden kaleidoskopartig zu immer neuen Kombinationen zusammengesetzt. Es ist ein Wettlauf ohne definiertes Ende, immer wenn man fast da ist, wird das Ziel verschoben. Noch dazu ist es ein Rennen, an dem die wenigsten freiwillig teilnehmen, man wird mit der Masse mitgerissen, bekommt ja auch von allen Seiten gesagt, dass es einen glücklich und zu einem besseren Menschen machen würde. Aussteigen ist schwer, der Menschenstrom zieht einen weiter und das Heilsversprechen lockt ja auch noch. Beim nächsten Blick in den Spiegel also vielleicht daran erinnern, dass unser Körper uns am Leben erhält, dass in uns Geschichten stecken, die keine Zahl auf der Waage, kein Maßband und kein Ernährungstagebuch jemals erzählen kann. (Anna Bernhard)





