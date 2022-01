Ricarda Lang, neue Bundesvorsitzende der Grünen: Wahlkreis bleibt wichtig

Foto: Foto: picture alliance/​dpa | Kay Nietfeld

Ricarda Lang, Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd/​Backnang, ist neue Bundesvorsitzende von BÜNDNIS 90/​DIE GRÜNEN. Die Delegierten der 47. Ordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz haben sie neben Omid Nouripour zur Co-​Vorsitzenden gewählt.

Samstag, 29. Januar 2022

Edda Eschelbach

36 Sekunden Lesedauer



Seit 2019 war Lang stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin der Partei. Im Bundestag ist sie Mitglied im Familienausschuss und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. “Gemeinsam mit Omid Nouripour werden wir nun die Weichen stellen, um bei den kommenden Landtagswahlen im Saarland, Schleswig-​Holstein und Nordrhein-​Westfalen erfolgreich abzuschneiden. Ich freue mich auf die neue Aufgabe in einem großartigen Team und gehe dieses Amt mit großem Respekt und noch größerem Tatendrang an.”





“Die Arbeit in meinem Wahlkreis Backnang-​Schwäbisch Gmünd bleibt mir unverändert wichtig: Jetzt steht natürlich erstmal die Aufstellung des neugewählten Bundesvorstands in Berlin an, aber ich freue mich schon Anfang März sowie zur Eröffnung meines Wahlkreisbüros in Schwäbisch Gmünd am 19.03. wieder vor Ort zu sein.”

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



133 Aufrufe

147 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen