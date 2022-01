Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung: Die Konstante in einer unruhigen Zeit

Foto: Ursula Dubisar

Es ist eine unstete Zeit, schon allein durch eine Pandemie, deren weiterer Verlauf kaum vorhersehbar ist. Seit Monaten sind die Menschen an einen permanenten Wechsel gewöhnt. Da tut es doch gut, wenn ein bisschen Regelmäßigkeit hin und wieder für Beruhigung sorgt – wie die Wochenende-​Ausgabe der Rems-​Zeitung. Wer sie regelmäßig liest, weiß genau, was erwartet werden kann.

Samstag, 29. Januar 2022

Edda Eschelbach

49 Sekunden Lesedauer



Gern gelesen sind auch die Samstags-​Reportagen. Diese Woche wurde ein Blick in das aufregende Terrarium der Schiller-​Realschule in Gmünd geworfen. Spinnen, Bartagamen, Geckos und andere ungewöhnliche Tiere werden hier gehalten und beobachtet. Auf der Schauortseite ist dieses Wochenende einiges über Spraitbach zu erfahren. Es lohnt sich also wieder, sich dieser Ausgabe eingehend zu widmen.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung finden Sie auch digital im iKiosk.

Die Rätselseite wird zum Beispiel jede Woche von vielen Lesern übers Wochenende komplett gelöst. Und für jede neue Ausgabe schicken uns Leserinnen und Leser aktuelle, meist wunderschöne Bilder, die sie bei Wanderungen, vor ihren Haustüren oder einfach im Alltag fotografiert haben. Und die Leserschaft kommt hier auch zu Wort. WEr möchte, kann in einem Leserbrief die eigene Meinung äußern, Kritik üben, sich beschweren oder auch mal loben. Natürlich gelten auch hier redaktionelle Richtlinien.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



67 Aufrufe

199 Wörter

31 Minuten Online



Beitrag teilen