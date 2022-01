Lorch: Schlägerei am Zollplatz — Zeugen gesucht

Nach einer Schlägerei am Samstag in Lorch sucht die Polizei Zeugen. Drei Männer schlugen auf einen 21-​Jährigen ein. Er musste danach in eine Klinik.

Montag, 03. Januar 2022

Thorsten Vaas

Die Tat ereignete sich gegen 1.10 Uhr am Zollplatz . Drei Männer schlugen laut Polizei mehrfach auf einen 21-​Jährigen ein. Anschließend sei die Personengruppe in Richtung Römerschenke - eventuell in eine dortige Shisha-​Bar — gegangen. Die Unbekannten waren laut Zeugenaussage etwa Mitte 20, rund 180 cm groß und schlank. Alle Beteiligten waren mit dunklen Jeans und dunklen Daunenjacken bekleidet.Der 21-​Jährige wurde vor Ort durch einen Notarzt behandelt und anschließend in eine Klinik verbracht. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zum Ablauf machen können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/​3580 zu melden.

